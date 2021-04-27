"Останні два роки залишаться для мене незабутніми. Мені дуже сподобалися емоції, перемоги, титули та щоденна робота на полі – це був видатний період. Успіху можна досягти тільки разом! Тренер – ніщо без його команди, і мені пощастило зустріти тут, в Мюнхені, фантастичних гравців, а також команду тренерів, які зробили неймовірні речі. Спасибі, хлопці, спасибі, Кетлін (менеджер команди – прим. Футбол 24)!

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Особлива подяка також президенту Герберту Хайнеру, а також всій раді директорів навколо Карла-Хайнца Румменігге, Олівера Кана і Хасана Саліхаміджіча за надану мені можливість тренувати цю чудову команду. Залишається один неприємний момент: ми не змогли відзначити найбільші успіхи за цей час з фанатами. У кожній грі я сумував за ними. Я бажаю сім'ї Баварії всього найкращого в майбутньому. Коли я кажу: "Це була велика честь для мене", це не порожній звук", – цитує Фліка офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, що німецький фахівець очолив Баварію у листопаді 2019-го після провального старту сезону під керівництвом Ніко Ковача. З Фліком мюнхенці зуміли оформити требл, здобувши перемоги в Бундеслізі, Кубку Німеччини та Лізі чемпіонів. Пізніше "ротен" взяли Суперкубки Німеччини та УЄФА, а також тріумфували на Клубному чемпіонаті світу-2020.

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