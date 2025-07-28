Флік пояснив зворотну заміну Рашфорда у першому матчі за Барселону – екс-зірці МЮ дали всього півгодини
Головний тренер Барселони Гансі Флік був змушений називати причини ранньої заміни Маркуса Рашфорда.
Зірковий англієць дебютував за "кулес", вийшовши у перерві товариського матчу проти Віссел Кобе (3:1). Рашфорд встиг відзначитися передасистом, але покинув поле вже на 78-й хвилині. Флік після гри розвіяв усі здогадки про травму чи інші проблеми новачка.
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"Маркус на тиждень відстає від інших. Він не так багато тренувався з м'ячем, і ми хочемо піклуватися про нього. Саме тому він отримав менше часу", – цитує Фліка Goal.
Нагадаємо, Барселона орендувала Рашфорда у МЮ до кінця сезону з правом викупу, який оцінюють приблизно у 35 мільйонів євро.
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