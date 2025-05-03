Барселона може вдатися до ротації складу в грі з Вальядолідом в рамках 34-го туру Ла Ліги.

Після напруженого першого півфінального матчу з Інтером (3:3) Гансі Флік планує дати невеликий відпочинок лідерам у чемпіонаті Іспанії, щоб краще підготуватись до матчу-відповіді Ліги чемпіонів, повідомляє Mundo Deportivo.

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Зокрема, тренерський штаб каталонців хоче випустити в другому таймі проти Вальядоліда дебютанта Дані Родрігеса, якщо не станеться сенсації, і "кулес" матимуть комфортну перевагу в рахунку під час зустрічі.

19-річний іспанець виступає переважно на лівому фланзі атаки, але може зіграти на протилежному боці та в центрі поля. В його активі 10 матчів, 3 голи та 3 асисти у складі Барселони Б в поточному сезоні.

Додамо, що Родрігес перейшов в систему Барселони у 2020 року з академії Реал Сосьєдада. Влітку 2024 року іспанського вінгера намагались переманити топ-клуби АПЛ та Ла Ліги, але Родрігес вирішив залишитись в Каталонії, тому продовжив контракт з "блаугранас" до 2027 року.

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