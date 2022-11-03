Тоні Кроос завершив кар'єру у збірній Німеччини після Євро-2020, але його переконують повернутись.

Німецький футбольний Союз (DFB) та головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік переконують півзахисника Реала Тоні Крооса відновити кар'єру у збірній. Про це повідомляє Твіттер Bayern & Germany, посилаючись на Radio Marca.

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Повідомляється, що DFB докладає всіх зусиль, щоб переконати 32-річного Крооса зіграти на чемпіонаті світу 2022 року у Катарі.

Нагадаємо, що Тоні ухвалив рішення про завершення міжнародної кар'єри після Євро-2020. У січні гравцю виповниться 33 роки.

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