Флік переконує Крооса повернутися до збірної Німеччини
22:11 - Читать на русском
Тоні Кроос завершив кар'єру у збірній Німеччини після Євро-2020, але його переконують повернутись.
Німецький футбольний Союз (DFB) та головний тренер збірної Німеччини Ханс-Дітер Флік переконують півзахисника Реала Тоні Крооса відновити кар'єру у збірній. Про це повідомляє Твіттер Bayern & Germany, посилаючись на Radio Marca.
Історична червона Крооса у відеоогляді матчу Реал – Жирона – 1:1
Повідомляється, що DFB докладає всіх зусиль, щоб переконати 32-річного Крооса зіграти на чемпіонаті світу 2022 року у Катарі.
Нагадаємо, що Тоні ухвалив рішення про завершення міжнародної кар'єри після Євро-2020. У січні гравцю виповниться 33 роки.
Кроос розповів про свій конфлікт із Гвардіолою під час перебування у Баварії
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter