Головний тренер мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік прокоментував відсутність у збірній Німеччини своїх підопічних – оборонця Жерома Боатенга та нападника Томаса Мюллєра.

"Ситуація зрозуміла всім. Йогі Льов і його тренерський штаб ухвалили рішення, його потрібно поважати.

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Не моя робота – оцінювати це. Я щасливий, що вони грають у моїй команді. Це двоє якісних футболістів", – цитує Фліка Bayern & Germany.

Нагадаємо, що після провального поєдинку Ліги націй проти команди Іспанії (0:6) у Німеччині розгорнулася дискусія щодо необхідності повернення у розташування Бундестім ветеранів збірної – Хуммельса, Боатенга та Мюллєра.

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