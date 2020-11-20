Флік оцінив рішення Льова відмовитися від Боатенга та Мюллєра
Головний тренер мюнхенської Баварії Ганс-Дітер Флік прокоментував відсутність у збірній Німеччини своїх підопічних – оборонця Жерома Боатенга та нападника Томаса Мюллєра.
"Ситуація зрозуміла всім. Йогі Льов і його тренерський штаб ухвалили рішення, його потрібно поважати.
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Не моя робота – оцінювати це. Я щасливий, що вони грають у моїй команді. Це двоє якісних футболістів", – цитує Фліка Bayern & Germany.
Нагадаємо, що після провального поєдинку Ліги націй проти команди Іспанії (0:6) у Німеччині розгорнулася дискусія щодо необхідності повернення у розташування Бундестім ветеранів збірної – Хуммельса, Боатенга та Мюллєра.
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