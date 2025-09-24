"Коли ти нападник, тобі приділяють більше уваги. Якщо Пол Скоулз, який був чудовим гравцем, каже такі слова, то це добре, бо він знає, про що говорить.

Педрі у минулому сезоні був на неймовірному рівні, як і Френкі Де Йонг. Я дуже задоволений тим, що бачу на тренуваннях. Настрій команди дуже хороший, і це допомагає нам продовжувати зростати.

Чесно кажучи, такі заходи, як церемонія вручення "Золотого м'яча" не є моїми улюбленими, але це нормально, це частина моєї роботи. Ось чому я відправився туди разом з клубною делегацією. Я був там з легендами, зустрів Лотара Маттеуса та інших гравців Баварії, які високо оцінили гру Барселони. Я повинен сказати, що дуже пишаюся своєю командою", – заявив Гансі Флік на прес-конференції перед матчем проти Ов'єдо.

Нагадаємо, що "Золотий м'яч-2025" в підсумку отримав нападник ПСЖ Усман Дембеле.

