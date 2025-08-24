Головний тренер Барселони Гансі Флік поспілкувався з пресою після матчу з Леванте (3:2) у другому турі Ла Ліги.

"Леванте сьогодні дуже добре захищався. Нам потрібно грати краще та уникати такої кількості помилок. У другому таймі додали та боролися до кінця, щоб завоювати три очки.

Пенальті? Коли таке трапляється, ти злишся. Суддя вирішив, що це був пенальті, і це потрібно прийняти. Найголовніше, що ми повертаємося до Барселони з трьома балами.

Я пишаюся своїми гравцями. Ми заробили очки та вірили в себе до кінця. Ця перемога дуже допоможе нам у майбутніх матчах. У такій низькій і щільній обороні перемога нас зміцнює.

Сьогодні ми не були ідеальними, але, думаю, також повинні цінувати те, що зробив Леванте. У них дуже швидкі гравці. Зрештою, вся справа в захисті й атаці. Ми забили три голи, але нам потрібно проаналізувати те, що сталося. Нам потрібно вдосконалюватися", – цитує Фліка AS.

Нагадаємо, під кінець першого тайму м'яч влучив Бальде в руку. Арбітр призначив пенальті. Попри те, що Барселона програвала 0:2, у другій половині гри "кулес" вдалося переломити хід зустрічі та взяти три очки.

