"Я не можу сказати точно, коли відбудеться його повернення. Його форма виглядає доволі непогано. Він тренується.

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Передусім потрібно провести дуже ретельну діагностику, щоб побачити, чи справді проблема в колінному суглобі, через яку стався розрив хрестоподібної зв'язки", – наводить слова Фліка Goal.

Нагадаємо, що Лерой Сане перебрався до Мюнхена цьогоріч влітку за 45 млн євро. Він встиг провести 3 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч. Майже весь минулий сезон вінгер змушений був пропустити через важку травму коліна.

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