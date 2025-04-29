Барселона – Інтер: прес-конференція Фліка – про вибір голкіпера та завдання каталонців на матч Ліги чемпіонів
Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився щодо матчу проти Інтера у півфіналі Ліги чемпіонів.
"Ліга чемпіонів – це величезна можливість для Інтера виграти титул. Це щось зовсім інше, і минулі матчі та нещодавні поразки не мають значення.
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Ми зустрілися з командою, і обговорили, що нам потрібно змінити. У суперника буде п'ять гравців у півзахисті, і нам доведеться захищати простір. Для нас дуже важливо зберегти володіння м'ячем і скоротити кількість помилок, а також зосередитися на обороні.
Можу сказати, що всі гравці зосереджені й хочуть вийти у фінал. Перемога над Мадридом важлива для наших емоцій і може допомогти нам продовжувати боротися. Я думаю, ми можемо вийти у фінал.
Войцех гратиме в Лізі чемпіонів, і, можливо, ми щось змінимо в Ла Лізі. Подивимося пізніше, але Щенсни гратиме в Лізі чемпіонів", – цитує Фліка Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що після травми повернувся тер Штеген до складу. Якби Флік вирішив поставити його старт, то Щенсни потрібно було б викинути із заявки на турнір.