"Ліга чемпіонів – це величезна можливість для Інтера виграти титул. Це щось зовсім інше, і минулі матчі та нещодавні поразки не мають значення.

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Ми зустрілися з командою, і обговорили, що нам потрібно змінити. У суперника буде п'ять гравців у півзахисті, і нам доведеться захищати простір. Для нас дуже важливо зберегти володіння м'ячем і скоротити кількість помилок, а також зосередитися на обороні.

Можу сказати, що всі гравці зосереджені й хочуть вийти у фінал. Перемога над Мадридом важлива для наших емоцій і може допомогти нам продовжувати боротися. Я думаю, ми можемо вийти у фінал.

Войцех гратиме в Лізі чемпіонів, і, можливо, ми щось змінимо в Ла Лізі. Подивимося пізніше, але Щенсни гратиме в Лізі чемпіонів", – цитує Фліка Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що після травми повернувся тер Штеген до складу. Якби Флік вирішив поставити його старт, то Щенсни потрібно було б викинути із заявки на турнір.

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