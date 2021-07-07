56-річний фахівець отримав ще одного помічника та звільнив тренера воротарів, повідомляє офіційний твіттер збірної.

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Асистентом Фліка став Денні Роль. Він допомагатиме головному тренеру разом із Маркусом Зоргом, який увійшов до штабу раніше. Натомість Андреас Кепке більше працюватиме з голкіперами національної команди.

До слова, чемпіон Європи-1996 тренував німецьких воротарів із 2004-го. До збірної Кепке покликав Юрген Клінсманн, а Йоахім Льов продовжив із ним співпрацю аж до Євро-2020.

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