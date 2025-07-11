Тер Штеген дізнався від свого тренера, що його статус у Барселоні цього літа змінився. На зустрічі, яка відбулася в п'ятницю на стадіоні Сьютат Еспортива, Флік повідомив капітану і земляку, що після підписання контракту з Жоаном Гарсією і продовження контракту з Войцехом Щенсни Марк-Андре більше не є його безперечним воротарем. Про це інформує 3cat.

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Фактично, німецький тренер заявив, що на цей момент в команді немає абсолютного першого номера – кожен з трьох воротарів почне все з чистого аркуша. Наставник буде ухвалювати рішення, ґрунтуючись на щоденній роботі на тренуваннях.

З такою відкритою конкуренцією тер Штеген зіткнувся вперше за 11 сезонів – тоді в Барселоні він боровся за місце в основі з Клаудіо Браво.

Флік дав тер Штегену зрозуміти, що голкіперу вже 33 роки, тому це нормально, що клуб шукає заміну ветерану, попри його успішне відновлення після серйозної травми коліна.

Однак відпускати тер Штегена каталонський клуб поки не планує – "блаугранас" відмовилися від цієї ідеї. Повідомляється, що Барселона розглядає варіант з прощанням тільки з одним з чотирьох воротарів – Іньякі Пеньєю.

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