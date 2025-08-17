"Мені не сподобався матч. Це три важливі очки, але мені не сподобалося. Після 2:0 та двох червоних карток, я вважаю, що команда грала на 50%, і мені це не сподобалося. Можемо грати краще.

Два вилучення і скандальний гол Феррана у відеоогляді матчу Мальорка – Барселона – 0:3

Не сподобалося, що команда розслабилася. Повинні були контролювати м'яч та гру. Потрібно забивати. Грати на 50 чи 60 відсотків проти 9 суперників неможливо. Маємо грати швидше. Нам потрібно покращити деякі моменти. Я кажу команді, що маємо грати доти, доки суддя не зупинить матч. Вони мають бути зосереджені та продовжувати до кінця.

Для Рашфорда це був не найкращий матч, бо не було простору", – цитує Фліка Marca.

Барселона стартувала зі скандальної перемоги над Мальоркою – балеарці залишились вдев'ятьох до перерви, дебют Рашфорда