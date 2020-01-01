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Флік не впевнений, чи залишиться в Баварії після закінчення контракту

08:30 78 Читать на русском
Флік не впевнений, чи залишиться в Баварії після закінчення контракту
Ханс-Дітер Флік / фото: Баварія

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік не знає, чи покине клуб, якщо керівництво мюнхенців знайде нового наставника.

"Я багато чого можу уявити, але в даний момент не бачу подібного розвитку подій. Я відчуваю абсолютну довіру.

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Давайте припустимо, що все складеться вдало з грою і результатами. Якщо – ні, то у клубу є достатньо часу, щоб знайти іншого тренера", – цитує Фліка Kicker.

Нагадаємо, Флік був помічником Ніко Ковача, і очолив команду після звільнення хорватського фахівця. Згодом керівництво клубу вирішило залишити Ханса-Дітера на цій посаді до кінця нинішнього сезону.

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Німеччина Баварія Баварія Ханс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
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