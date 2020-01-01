Флік не впевнений, чи залишиться в Баварії після закінчення контракту

Україна — 00:00 855
-
Футбол 24 вітає з Новим роком!
-
"Маліновський як вибух", – Руслан став символом успішного українця 2019 і вразив на всіх фронтах в АталантіІталія — 31 груд 2019 3099
-
Ювентус хоче продовжити контракт з РоналдуІталія — 31 груд 2019 2564
-
Бенфіка узгодила трансфер Вайгля з Борусії Д – суперник Шахтаря заплатить чималу сумуПортугалія — 31 груд 2019 1223
-
Володар "Золотого м'яча", чемпіони світу, найкращий бомбардир АПЛ – британський ЗМІ обрав топ-трансфери десятиліттяСвіт — 31 груд 2019 1150