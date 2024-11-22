"Тренувати один клуб 10 років, як Гвардіола Ман Сіті? Я не знаю, як довго пробуду в Барселоні.

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У мене четверо онуків, і я хотів би проводити з ними більше часу в майбутньому. Не впевнений, що зможу терпіти 10 років. Я хочу побути з онуками до того, як мені стукне 70. 10 років у одному клубі – це дуже довго", – цитує Фліка Sport.es.

Додамо, що зараз німцю 59, а його контракт з Барселоною розрахований до літа 2026 року. Флік потужно розпочав сезон і веде "кулес" на вершині таблиці Ла Ліги.

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