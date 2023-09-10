"Думаю, що я залишаюся правильним тренером для збірної Німеччини. Але у футболі все динамічно, важко передбачити, що буде далі.

Ми з тренерським штабом робимо все можливе, щоб ідеально підготувати команду", – сказав Флік після розгрому від Японії.

Німеччина несподівано розгромно програла Японії – Бундестім без перемог вже 5 поєдинків

Миттєвої відставки точно не буде. Німецький футбольний союз повідомив, що Флік проведе наступне тренування збірної.

Німеччина готується до домашнього Євро-2024 з допомогою товариських матчів. У цьому році німці провели шість спарингів і виграли лише один.

Флік очолює Бундестім з 2021-го. Після невдалих ЧС-2018 та Євро-2020 збірна Німеччини не оговталася та провалилася на ЧС-2022.