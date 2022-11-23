"Зюле просто потрібно бути уважнішим. Він залишив гравця не в офсайді, тому що зробив два чи три зайві кроки. Сьогодні нам довелося заплатити за індивідуальні помилки. Японія обіграла нас з точки зору ефективності та забила ще один гол. Ми знали, що суперник швидко переходить з оборони в атаку, сьогодні їм це вдалося.

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Заміни порушили ритм команди? Просто хотіли додати свіжості. Мюллєр давно не грав, тому це було правильним рішенням. Ми не повинні були припускатися індивідуальних помилок, але зробили це, тому й програли.

Зараз ми повинні дивитися вперед, це те, що ми зробимо. Є ще шість очок, які потрібно здобути. Ми хочемо їх отримати – і саме над цим ми працюватимемо. Чи не відволікли увагу команди скандал навколо пов'язки One Love? Ні, я не шукаю виправдань. Це занадто низько для мене", – зазначив Флік у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, Японія сенсаційно перемогла Німеччину (2:1), вирвавши звитягу, програючи впродовж зустрічі.

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Did the subs disrupt the rhythm of the team?



Flick: "We just wanted to bring in fresh energy. Thomas (Müller) hasn't played for a long time, so that was the right thing to do. These are individual mistakes that we shouldn't make, but we did make them. That's why we lost." pic.twitter.com/jANTuy0m1b — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 23, 2022