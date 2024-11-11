"Ламін Ямал – гравець унікальних якостей, і будь-якій команді його бракуватиме. Ми попросимо його не їхати в збірну, це буде розумно. Варіантів зіграти сьогодні він не мав. Я впевнений, що Федерація ухвалить правильне рішення. Потрібно визнати, що він не поїде.

VAR-пограбування Лєвандовскі у відеоогляді матчу Реал Сосьєдад – Барселона – 1:0

Сьогодні був не наш день. В атаці ми ухвалювали неправильні рішення. Я не дуже сердився на рефері, просто сказав йому, що це не офсайд. Якби гол зарахували, гра була б зовсім іншою.

Відповідальність за поразку лежить на нас. Ми могли б зіграти набагато краще, цього разу не володіли м'ячем. Але решта ігор, які ми провели, були фантастичними, і я ціную те, що зробила команда. Ми намагалися до останньої секунди бути згуртованими, і я сказав це команді. Цього разу ми були недостатньо сильні", – цитує Фліка AS.

Додамо, що тепер перевага Барселони над Реалом складає всього 6 очок, а в мадридців ще є гра в запасі.

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