"Це важливі три очки. Нелегко перемагати у цьому турнірі на виїзді. Я дуже щасливий. Я ціную те, що ми робимо. Ми добре грали на м'ячі, захищалися та пресингували.

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Црвена Звезда грала дуже добре, проти них важко захищатися, бо вони вміють грати з м'ячем. Моя команда була сконцентрована. Команда грає дуже добре. У нас хороші показники. Ми хочемо перемагати. Хлопці грають дуже добре, мені подобається команда.

Кубарсі в порядку, йому наклали кілька швів. Але він молодий. З ним все гаразд. Він посміхається.

У Лєвандовскі 99 голів у ЛЧ? Я цього не знав. Він був дуже хороший сьогодні, але ми повинні думати про інші ігри. Він був важливий для нас. Я дуже щасливий. Але я не звертаю уваги на такі речі, я думаю про наступну гру, і саме тому я його замінив.

Офсайди? Що мені не подобається, так це бігти назад у деяких ситуаціях. Але саме так ми хочемо грати. Ми хочемо бути згуртованими, компактними. Захисники мають бути обережними", – цитує Фліка Marca.

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