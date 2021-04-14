"Зазвичай моя команда дуже вміло діє у завершальній стадії атак, але сьогодні не вистачало останнього дотику. Ми повинні прийняти цю поразку, нехай навіть сподівалися на інший результат.

ПСЖ – Баварія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Ми пройшли б далі, якби не змарнували стільки гольових моментів у першому матчі, якби не пропустили тоді третій м'яч. Повинен висловити величезну вдячність своїй команді, нехай навіть далі пройшов ПСЖ. Але буде чесно привітати і суперника", – цитує Фліка офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів Баварія на виїзді здолала ПСЖ (1:0), однак, за правилом виїзного гола у наступний раунд змагань вийшла саме французька команда.

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