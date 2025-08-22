Головний тренер Барселони Гансі Флік не захотів втрачати гравця, не відпустивши його влітку.

Барселона наприкінці липня отримала дві пропозиції щодо Ферміна Лопеса. За атакувального півзахисника пропонували близько 80 мільйонів євро. Зокрема, саме Манчестер Юнайтед та Челсі офіційно зверталися до "кулес" з проханням розпочати перемовини.

Як повідомляє Diario Sport, значна частина правління Барселони була відкрита до початку переговорів, враховуючи, що в півзахисті команди достатньо виконавців. Крім того, відхід Ферміна і отримання 80 млн євро значно б допомогли "кулес", які досі мають фінансові проблеми.

Утім, головний тренер Барселони Гансі Флік наклав вето на відхід 22-річного гравця. Наставник "блаугранас" навіть погодився більше нікого не підписувати.

Зазначається, що Саудівська Аравія також надсилала пропозицію щодо Ферміна Лопеса, але в цьому випадку сам хавбек чітко заявив, що не буде її приймати.

Фермін Лопес виступає за першу команду Барселони з 2023 року. Загалом він відіграв у 89 матчах, в яких забив 19 голів та віддав 11 асистів.

