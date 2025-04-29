Флік неодноразово наголошував, що не планує працювати довго. Як інформує Mundo Deportivo, німець не виключає завершення тренерської кар'єри після того, як піде з Барселони. Його контракт закінчується влітку 2026 року, але найближчим часом він має намір продовжити угоду до літа 2027 року.

Флік ухвалив остаточне рішення щодо Барселони – офіційне підтвердження відкладено через одну причину

60-річний Ганс-Дітер очолив "блаугранас" минулого літа. Цього сезону у Барселони є всі шанси виграти всі турніри, в яких вона бере участь – команда вже завоювала Суперкубок і Кубок Іспанії. Також Барселона лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги і вийшла в півфінал Ліги чемпіонів.

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