Флік може переїхати на Туманний Альбіон – наставником Баварії цікавляться клуби АПЛ

Коуч лідера Бундесліги стає ласим шматочком для футбольних грандів.

Низка англійських клубів проявляють предметний інтерес до головного тренера мюнхенської Баварії Ганса-Дітера Фліка, повідомляє видання Kicker.

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Успіхи 55-річного наставника, контракт якого з лідером Бундесліги закінчується в кінці сезону, приваблюють грандів англійського футболу.

До слова, в Баварії також задоволені результатами Фліка і планують обговорити з ним майбутню співпрацю за підсумками сезону. Зокрема, продовження контракту залежатиме від того, чи зможе тренер завоювати з командою нові трофеї.

Цікаво, що після розгромної перемоги над Челсі в рамках 1/8 Ліги чемпіонів голова правління мюнхенського клубу Карл-Хайнц Румменігге подарував Фліку ручку і натякнув, що вона може знадобитися йому для підписання нового контракту. Натомість сам Ганс-Дітер раніше заявляв, що для нього не буде проблемою, якщо Баварія вирішить не продовжувати з ним співпрацю.

Нагадаємо, в чемпіонаті Німеччини Баварія впевнено посідає першу сходинку, випереджаючи найближчого переслідувача – РБ Лейпциг – на три очки.

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