Каталонці розписали нічию на полі Райо (1:1), дозволивши Реалу та Атлетіку відірватись на 2 очки. Після гри Флік публічно розкритикував підопічних: "Найважливіше для мене, щоб після закриття трансферного вікна всі були на 100 відсотків віддані справі. Важливо, щоб не було его. Це вбиває шанси на успіх".

Далеко не всі гравці Барселони сприйняли докори тренера, інформує Marca. Футболісти переконані, що жодних ознак егоїму немає, і керманич перебільшує проблему. Після міжнародної паузи "кулес" планують загальне зібрання, щоб обговорити ситуацію.

Найближчий офіційний матч Барселона проведе 14 вересня, приймаючи Валенсію в 4-му турі Ла Ліги. Не за горами і старт в ЛЧ (18 вересня виїзд до Ньюкасла), тому каталонцям зовсім не потрібен розкол всередині колективу.

