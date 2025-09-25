Головному тренеру Барселони Хансі Фліку все ще бракує потужності в атакувальній ланці команди.

Керманич "кулес" є великим шанувальником Серу Гірассі і хотів би бачити гвінейця у своєму складі, стверджує Bild.

Барселона визначилась з долею Рашфорда після завершення оренди – Манчестер Юнайтед може отримати менше, ніж планувалось

Зірка Борусії Д минулого сезону розділив з Рафіньєю звання найкращого бомбардира ЛЧ (обидва забили по 13 голів). Барселона відчула на собі всю міць Гірассі, пропустивши від Серу 2 м'ячі на основному етапі, а потім хет-трик в 1/4 фіналу. Під гвінейський коток потрапив і Шахтар, який отримав 2 голи.

Щоправда, планам Фліка може завадити космічний цінник Гірассі. Борусія Д вимагає за свого нападника 100 млн євро, а каталонці явно не збираються стільки платити за гравця, якому в березні стукне 30 років.

Український футболіст запалює у Барселоні: забив у фіналі ЧС, став найкращим бомбардиром, вважається топ-проектом