Захисник Байєра Йонатан Та може перейти в Барселону на правах вільного агента.

Попри успішний сезон, Барселона активно шукає підсилення захисту команди, щоб зробити свій склад у наступній кампанії близьким до ідеалу. Для цього "блаугранас" планують підписати капітана Байєра Йонатана Та, повідомляє CuleMania.

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Німець ще минулого літа після здобуття чемпіонства Німеччини офіційно заявив, що покине команду з Леверкузена у статусі вільного агента у 2025 році.

Проте Барселона має спочатку продати гравців, щоб оформити підписання Та, інакше клуб може зіштовхнутися з проблемами, як було вже у випадку з Дані Ольмо. Серед головних претендентів на відхід зі складу каталонців називають Рональда Араухо та Андреаса Крістенсена, за яких планують виручити близько 80 мільйонів євро.

Додамо, що в поточному сезоні Байєр разом із Та після 28 турів йде на другому місці в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Баварії на 6 очок.

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