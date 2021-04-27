Німецький футбольний союз (DFB) відреагував на чутки про призначення Ганс-Дітера Фліка наставником Бундестім.

"Добре відомо, що Хансі Флік високо цінується DFB. Ми можемо підтвердити, що будемо вести перемовини з ним і керівниками Баварії", – йдеться в заяві DFB, яку цитує Sport-Informations-Dienst.

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Нещодавно головний тренер Баварії вже підтвердив, що влітку попрощається з мюнхенцями. Подібну заяву зробив наставник збірної Німеччини Йоахім Льов, фахівець покине національну команду після Євро-2020.

На континентальній першості німці потрапили у групу смерті разом зі збірними Франції, Португалії та Угорщини.

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