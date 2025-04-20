Вінгер Барселони Ансу Фаті не стримав емоції під час матчу з Сельтою (4:3) в Ла Лізі.

Нападник "кулес" потрапив до заявки на черговий матч у чемпіонаті Іспанії. Протягом другого тайму Ансу Фаті перебував поблизу бічної лінії, де розминався з іншими гравцями Барселони.

Флік відзначив прогрес двох зірок після камбеку в Ла Лізі – тренер Барселони розкрив, що сказав Рафіньї

Усвідомивши, що зрештою не вийде на поле, розсерджений Фаті вирушив на лавку. Дорогою Ансу вдарив ногою по ящику з водою, а потім і по самій лавці.

Вінгер востаннє виходив на поле у матчі Ла Ліги 10 листопада 2024 року. Фаті у 2025-му грав лише у двох зустрічах – проти Барбастро в Кубку Іспанії (4:0) та Борусії в ЛЧ (4:0).

Барселона оформила камбек, дотиснувши Сельту у видовищному матчі з 7 голами – травма Лєвандовскі, хет-трик Іглесіаса