"Я розмовляв з Гансі Фліком біля одних з аварійних дверей літака. Ми обговорювали ситуацію, і тренер був шокований. Я сказав йому, що отримав пропозицію, відмовитися від якої вважаю неможливим.

Барселона відпустила захисника в оренду – ним цікавився Мілан

Це було непросто, мені довелося ухвалювати рішення дуже швидко. Тоді я подякував клубу за те, що він полегшив мій відхід, не всі так роблять. Минулий рік був найкращим у моїй кар'єрі, але залишитися ще на рік здавалося дуже складним завданням", – цитує Мартінеса AS.

Нагадаємо, влітку Мартінес приєднався до Аль-Насра. Загалом захисник відіграв за "кулес" у в 71 матчі, забивши три голи та віддавши шість асистів.

Барселона відскочила з Райо Вальєкано, втримавши нічию – мадридцям скасували два голи, каталонців врятував голкіпер