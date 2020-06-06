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Флік: Баварія неймовірна у 2020 році

23:19 28 Читать на русском
Флік: Баварія неймовірна у 2020 році
Ханс-Дітер Флік / Фото ФК Баварія

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік високо оцінив своїх підопічних у матчі проти Байєра (4:2).

10’ Лукас Аларіо
89’ Флоріан Вірц
 
Кінгслі Коман 27’
Леон Ґорецка 42’
Серж Гнабрі 45’
Роберт Лєвандовскі 66’
10’ Лукас Аларіо
27’ Кінгслі Коман
42’ Леон Ґорецка
45’ Серж Гнабрі
66’ Роберт Лєвандовскі
89’ Флоріан Вірц

"Ми демонструємо неймовірну гру у 2020 році. Після певних проблем на початку зустрічі, які справедливо призвели до того, що ми програвали, Баварія змогла повернутися в гру.

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Це демонструє наше ставлення до справи і наш характер. Навіть добре, що ми в якийсь момент поступалися, тому що команда змогла показати себе", – цитує Фліка офіційний сайт клубу.

Після 30-ти турів чемпіонату Німеччини Баварія впевнено лідирує у турнірній таблиці та крокує за 8-м титулом Бундесліги поспіль.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Ганс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік Байєр - Баварія
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