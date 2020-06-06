Флік: Баварія неймовірна у 2020 році

Головний тренер Баварії Ханс-Дітер Флік високо оцінив своїх підопічних у матчі проти Байєра (4:2).

"Ми демонструємо неймовірну гру у 2020 році. Після певних проблем на початку зустрічі, які справедливо призвели до того, що ми програвали, Баварія змогла повернутися в гру.

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Це демонструє наше ставлення до справи і наш характер. Навіть добре, що ми в якийсь момент поступалися, тому що команда змогла показати себе", – цитує Фліка офіційний сайт клубу.

Після 30-ти турів чемпіонату Німеччини Баварія впевнено лідирує у турнірній таблиці та крокує за 8-м титулом Бундесліги поспіль.

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