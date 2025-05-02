Флік анонсував повернення лідера – капітан Барселони зіграє вперше за пів року
17:50 - Читать на русском
Головний тренер Барселони Гансі Флік висловився щодо повернення Марка-Андре тер Штегена.
"Я думаю, що воротарям корисно мати деякий час на відновлення, і саме так буде з Войцехом Щенсни. Марк на правильному шляху, і його результати на тренуваннях фантастичні.
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Я не думаю про те, щоб щось змінювати до кінця сезону в ієрархії воротарів, але я міг би. Ось як йдуть справи на цю мить. Але тер Штеген грає завтра", – цитує Фліка Mundo Deportivo.
Нагадаємо, німецький голкіпер через травму пропустив понад пів року. Тер Штегена замінив у воротах Войцех Щенсни.
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