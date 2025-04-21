Капітан Барселони Марк-Андре тер Штеген повністю відновився від травми. Про це повідомив головний тренер "блаугранас" під час спілкування з пресою.

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"Тер Штеген? Він вже готовий зіграти. Але ми повинні почекати та ухвалити рішення, коли настане правильний час для його повернення на футбольне поле після довгої травми.

Щодо ушкодження Роберта Лєвандовскі, то сподіваюся, що він зможе зіграти в фінальній частині сезону. Ми ще не знаємо, як довго він буде недоступним. Тому я не хочу зараз нічого про це говорити", – цитує Фліка Diario AS.

Додамо, що наступний матч в Ла Лізі Барселона проведе вже 22 квітня проти Мальорки.

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