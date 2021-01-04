Манчестер Юнайтед у своєму офіційному Twitter повідомив про повернення Даррена Флетчера у клуб. Екс-хавбек став асистентом Уле Гуннара Сульшера.

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"У Даррена є ДНК Юнайтед, яка тече у його венах, і він точно знає, що означає бути гравцем МЮ. Він лише розпочинає свою тренерську кар'єру, але його досвід на полі та за його межами разом з переможним настроєм, цілеспрямованістю та важкою працею будуть чудовим доповненням до нашого штабу", – сказав Сульшер.

До цього шотландець із жовтня 2020-го тренував "червоних дияволів" U-16. Нагадаємо, Даррен Флетчер провів у складі манкуніанців 13 сезонів та здобув із МЮ 13 трофеїв. Також він захищав кольори Вест Бромвіча та Сток Сіті.

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