Флетчер отримав нову посаду у Манчестер Юнайтед – легенді довірили важливу місію
17:25 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер втратив помічника.
Даррен Флетчер став новим технічним директором Манчестер Юнайтед, повідомляє офіційний сайт клубу.
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Екс-хавбек манкуніанців очолював юніорську команду після завершення кар'єри гравця, а з січня працював у тренерському штабі Уле Гуннара Сульшера. На новій посаді 37-річний Флетчер відповідатиме за реконструкцію академії "червоних дияволів".
Нагадаємо, Флетчер захищав кольори МЮ у 2002-2015 роках.
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