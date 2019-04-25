Флетчер може повернутись у Манчестер Юнайтед у новій ролі

Колишній хавбек Манчестер Юнайтед Даррен Флетчер може знову стати частиною клубу вже в статусі скаута.

Манчестер Юнайтед хоче запросити до скаутської служби свого колишнього півзахисника Даррена Флетчера, повідомляє The Telegraph.

Ліверпуль і Манчестер Сіті в чемпіонських перегонах – кого підтримує футбольна Англія

Контракт 35-річного футболіста з клубом Чемпіоншипу Сток Сіті завершується вже цього літа і, швидше за все, шотландець завершить професіональну кар'єру.

Флетчер виступав у футболці "червоних дияволів" з 2002 по 2015 роки і 6 разів став чемпіоном Англії, також одного разу виграв Лігу чемпіонів.