"Флешмоб Зінченка" продовжується в Лізі чемпіонів – Тоттенхем не включив у заявку 6 гравців на 200 мільйонів
Англійські клуби банально не можуть вмістити усіх гравців у свої заявки на єврокубки.
Раніше Олександр Зінченко пролетів повз список Ноттінгем Форест на Лігу Європи, Арсенал не включив на ЛЧ Габріела Жезуса, а Ліверпуль – Федеріко К'єзу.
Найбільш активно у цьому "флешмобі" проявив себе Тоттенхем, який викреслив зі заявки на Лігу чемпіонів відразу 6 статусних гравців! Лондонці не розраховують на Теля, Біссума, Такаї, Дрегушіна, Кулусевскі та Меддісона. Щоправда, у останніх трьох складні травми, тому вони і так пропускали значну частину основного етапу ЛЧ. Загалом за цю шістку Тоттенхем заплатив майже 200 млн євро.
Нагадаємо, команда Томаса Франка стартує в Лізі чемпіонів 16 вересня домашнім матчем проти Вільяреала.
