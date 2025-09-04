Англійські клуби банально не можуть вмістити усіх гравців у свої заявки на єврокубки.

Раніше Олександр Зінченко пролетів повз список Ноттінгем Форест на Лігу Європи, Арсенал не включив на ЛЧ Габріела Жезуса, а Ліверпуль – Федеріко К'єзу.

Найбільш активно у цьому "флешмобі" проявив себе Тоттенхем, який викреслив зі заявки на Лігу чемпіонів відразу 6 статусних гравців! Лондонці не розраховують на Теля, Біссума, Такаї, Дрегушіна, Кулусевскі та Меддісона. Щоправда, у останніх трьох складні травми, тому вони і так пропускали значну частину основного етапу ЛЧ. Загалом за цю шістку Тоттенхем заплатив майже 200 млн євро.

Нагадаємо, команда Томаса Франка стартує в Лізі чемпіонів 16 вересня домашнім матчем проти Вільяреала.

