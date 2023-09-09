Український народ не втомлюється дякувати полякам за всеосяжну допомогу після нападу Росії. У чому полягатиме суть нової акції – читайте на "Футбол 24".

Під час матчу між збірними України та Англії відбудеться флешмоб на знак подяки польському народу за підтримку України у війні з Росією, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook Микола Васильков.

Україна – Англія: команди визначилися з формою на матч відбору Євро-2024

Акцію спільно підготували Гуманітарний штаб "Рестовратор. Картопляне військо" та фонд "Дизель Шоу". У планах організаторів – банери з написом "Дякуємо Польщі за врятовані українські життя та допомогу нашим захисникам!". Текст подяки буде написаний як українською, так і польською мовами. Після завершення матчу на банері залишать свої автографи футболісти обох команд і його буде експоновано в посольстві України у Варшаві.

На 24-й хвилині кожного з таймів відбудеться ще одна символічна акція – глядачі піднімуть над головою картки з українським прапором і по команді поміняють їх на польські. Окрім того, буде організовано збір на турнікети воякам Токмакського напрямку. Також плануються благодійні активності: триватиме збір коштів, гуманітарної допомоги для внутрішньо переміщених осіб, а також відправляться 6 машин для ЗСУ.

До слова, це вже не перша акція Василькова і Ко: під час товариського матчу зі збірною Німеччини "Рестовратор" організовував флешмоб "Tanke Schön" в знак подяки за надані танки "Леопард".

Україна – Англія: анонс матчу відбору Євро-2024