Фламенго завершив трансфер вигнанця Атлетіко – він міг стати конкурентом Миколенка
Вінгер Атлетіко Самуель Ліно офіційно перебрався на батьківщину.
Прес-служба Фламенго оголосила про підписання Самуеля Ліно – контракт розрахований до грудня 2029 року.
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Варто зазначити, що сума трансферу склала 22 мільйони, ще 3 Фламенго заплатить у вигляді бонусів. Бразильський клуб продовжує активну трансферну кампанію, раніше підписавши Сауля Ньїгеса та Емерсона Рояла.
Додамо, що Ліно виступає на позиції вінгера, однак може зіграти на кількох позиціях в атаці та півзахисті, а також закрити позицію вінгбека. Евертон також розглядав варіант підписання Самуеля. У минулому сезоні бразилець відіграв за Атлетіко 47 матчів, у яких відзначився 4 голами та 8 асистами.
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