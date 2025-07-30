Прес-служба Фламенго оголосила про підписання Самуеля Ліно – контракт розрахований до грудня 2029 року.

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Варто зазначити, що сума трансферу склала 22 мільйони, ще 3 Фламенго заплатить у вигляді бонусів. Бразильський клуб продовжує активну трансферну кампанію, раніше підписавши Сауля Ньїгеса та Емерсона Рояла.

Додамо, що Ліно виступає на позиції вінгера, однак може зіграти на кількох позиціях в атаці та півзахисті, а також закрити позицію вінгбека. Евертон також розглядав варіант підписання Самуеля. У минулому сезоні бразилець відіграв за Атлетіко 47 матчів, у яких відзначився 4 голами та 8 асистами.

Bem-vindo, Samuel Lino!



Atacante de 25 anos assinou contrato com o Mengão até dezembro de 2029! #BemVindo pic.twitter.com/pXvDtY081z — Flamengo (@Flamengo) July 29, 2025

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