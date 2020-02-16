Фламенго продовжує вигравати трофеї – "червоно-чорні" стали володарями Суперкубка Бразилії

Фламенго розбив Атлетіко Паранаенсе (3:0) та став переможцем Суперкубка Бразилії, продовживши серію з виграних трофеїв.

Суперкубок Бразилії 2020, фінал.

Фламенго – Атлетіко Паранаенсе – 3:0

Голи: Енріке, 15, Барбоза, 29, Де Арраскета, 68

Фламенго не зазнав проблем в матчі з Атлетіко Паранаенсе. Вже в першому таймі "червоно-чорні" заробили серйозну перевагу у вигляді двох м'ячів, відзначились Енріке та Габріель Барбоза. В другій половині Де Арраскета зробив рахунок розгромним та поставив крапку в матчі.

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Таким чином, Фламенго став володарем Суперкубка Бразилії та виграв уже 3 з 5 трофей за останній час, "червоно-чорні" не змогли виграти Кубок Бразилії та клубний чемпіонат світу. Виграний трофей запам'ятався ще й звичними для бразильців запальними танцями.