Фламенго оформив "золотий дубль" – команда протягом 24 годин здобула два титули

Бразильський Фламенго за чотири тури до завершення чемпіонату став переможцем національної першості.

Фламенго встановив цікаве досягнення, здобувши протягом 24-х годин два чемпіонства. Нагадаємо, вчора, 24 листопада, у неймовірному фінальному матчі Кубка Лібертадорес, поступаючись у рахунку по ходу матчу, клуб з Ріо-де-Жанейро зумів на 89-й хвилині зрівняти, а на 92-й вирвати перемогу у Рівер Плейта.

Фламенго завдяки неймовірному камбеку здолав Рівер Плейт та виграв Кубок Лібертадорес

А згодом, у чемпіонаті Бразилії, свій матч зіграли головні переслідувачі Фламенго: Палмейрас на власному полі поступився Греміо (1:2), чим приніс володарю Кубка Лібертадорес дострокову перемогу у бразильській Серії А – Фламенго з 81 очком став недосяжним для конкурентів.

До слова, "червоно-чорні" виграли чемпіонат Бразилії сьомий раз в історії.

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