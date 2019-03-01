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ФК Львів заявив на УПЛ 18-річного нігерійського форварда

17:53 348 Читать на русском
ФК Львів заявив на УПЛ 18-річного нігерійського форварда
ФК Львів

Нападник Адель Бабатунде Саліу став гравцем ФК Львів.

ФК Львів на другу частину УПЛ заявив 18-річного нігерійського форварда Адель Бабатунде Саліу, про це свідчить заявка львівського клубу на офіційному сайті УПЛ. Клуб наразі не оприлюднив жодних деталей підписання футболіста.

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До слова, у зимове трансферне вікно ФК Львів підписав низку бразильських гравців, зокрема Пернамбуко, Кауе та інших. Наразі у львівській команді 16 бразильських футболістів.

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Нагадаємо, після 19 туру підопічні Юрія Бакалова посідають 8 сходинку у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 23 залікових пункти.

Теги
Трансфери чемпіонату України Трансфери Львів Львів Адель Бабатунде Адель Бабатунде
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