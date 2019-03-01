ФК Львів заявив на УПЛ 18-річного нігерійського форварда

Нападник Адель Бабатунде Саліу став гравцем ФК Львів.

ФК Львів на другу частину УПЛ заявив 18-річного нігерійського форварда Адель Бабатунде Саліу, про це свідчить заявка львівського клубу на офіційному сайті УПЛ. Клуб наразі не оприлюднив жодних деталей підписання футболіста.

Львів може звільнити Бакалова після матчу з Карпатами, – ЗМІ

До слова, у зимове трансферне вікно ФК Львів підписав низку бразильських гравців, зокрема Пернамбуко, Кауе та інших. Наразі у львівській команді 16 бразильських футболістів.

Тейлор в нинішньому сезоні за Львів більше не зіграє

Нагадаємо, після 19 туру підопічні Юрія Бакалова посідають 8 сходинку у турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 23 залікових пункти.