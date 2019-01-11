ФК Львів вийшов з відпустки та назвав суперників на турецькому зборі

Львів'яни розпочали підготовку до другої частини сезону чемпіонату України 2018/19.

Вчора, 10 січня, ФК Львів повернувся з відпустки: футболісти, тренерський штаб і персонал команди зібралися на базі львівського клубу у Винниках.

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Керівництво клубу на загальних зборах представило команді нового тренера з фізпідготовки – 47-річного Віталія Шпанюка.

У п'ятницю футболісти пройдуть медогляд і до 17 січня будуть тренуватися на базі в Винниках.

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На збори до турецького Белека команда вирушить 18 січня. Збори команди в Туреччині пройдуть двома етапами: з 19 січня по 4 лютого і з 8 лютого по 20.

Наразі є домовленості з трьома колективами, з якими Львів проведе спаринги на турецькому зборі – Динамо (Тбілісі), чеським Баніком і чемпіоном Вірменії Алашкертом. Про дати контрольних матчів буде повідомлено пізніше.

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