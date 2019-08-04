Фірпо пройшов медогляд у Барселоні та сьогодні буде представлений на Камп Ноу

Барселона завершила трансфер захисника Бетіса Фірпо Хуніора. 23-річного уродженця Домінікани представлять публіці вже сьогодні.

Захисник Бетіса Фірпо Хуніор стане гравцем Барселони. Лівий латераль успішно пройшов медогляд, залишилось лише підписати контракт, повідомляє Mundo Deportivo.

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Угода 23-річного гравця буде розрахована до 30 червня 2024 року, а Бетіс отримає 18 млн євро та матиме право на 7 млн євро у вигляді бонусів.

Сьогодні ввечері Фірпо представлять на Камп Ноу перед матчем за Кубок Гампера Барселона – Арсенал (початок о 21:00). Офіційна прес-конференція запланована на понеділок, 5 серпня.

Нагадаємо, Фірпо у складі збірної Іспанії U-21 став чемпіоном Європи-2019.

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