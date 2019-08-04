toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СІТІ ШАХТАР - КАРПАТИ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Фірпо пройшов медогляд у Барселоні та сьогодні буде представлений на Камп Ноу

13:48 523 Читать на русском
Фірпо пройшов медогляд у Барселоні та сьогодні буде представлений на Камп Ноу
Фірпо Хуніор / ФК Бетіс

Барселона завершила трансфер захисника Бетіса Фірпо Хуніора. 23-річного уродженця Домінікани представлять публіці вже сьогодні.

Захисник Бетіса Фірпо Хуніор стане гравцем Барселони. Лівий латераль успішно пройшов медогляд, залишилось лише підписати контракт, повідомляє Mundo Deportivo.

Потенційний новачок Барселони перепросив Мессі за те, що назвав його сином повії 7 років тому

Угода 23-річного гравця буде розрахована до 30 червня 2024 року, а Бетіс отримає 18 млн євро та матиме право на 7 млн євро у вигляді бонусів.

Сьогодні ввечері Фірпо представлять на Камп Ноу перед матчем за Кубок Гампера Барселона – Арсенал (початок о 21:00). Офіційна прес-конференція запланована на понеділок, 5 серпня.

Нагадаємо, Фірпо у складі збірної Іспанії U-21 став чемпіоном Європи-2019.

Несподівана загроза для Луніна та серйозний конкурент Ярмоленка: Іспанія U-21 перемогла на Євро – що з ними буде

blog_ava
Шахтар – Карпати: анонс матчу УПЛ
08:00
2684
Теги
Бетіс Бетіс Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Барселони Барселона Барселона Фірпо Хуніор Фірпо Хуніор Головне Трансфери Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
25
хв
Ліверпуль
17:00
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук