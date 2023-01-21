Фірміно висловився щодо майбутнього у Ліверпулі – слова Клоппа дуже схожі
Головний тренер мерсисайдців Юрген Клопп прокоментував майбутнє Роберто Фірміно. Сам гравець теж розповів про свої плани.
Контракт 31-річного бразильця з "червоними" завершується влітку. Клуб вже запропонував форварду новий короткотривалий контракт, сторони ведуть перемовини.
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Сам Фірміно підтвердив бажання далі виступати на Енфілді: "Це фантастично грати футбол найвищого рівня з великими гравцями. Я щасливий тут, маю намір залишитись тут і допомогти Ліверпулю".
Юрген Клопп воліє, щоб Роберто продовжив угоду. "Я хочу, щоб він тут залишився. Він знає про ситуацію і те, що ми думаємо про нього. Проблем немає. Він чудовий, але я не знаю на 1000% про його плани", – резюмував німець.
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