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Фірміно став найрезультативнішим бразильцем в історії АПЛ

00:20 186 Читать на русском
Фірміно став найрезультативнішим бразильцем в історії АПЛ
Роберто Фірміно / ФК Ліверпуль

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно вийшов на 1 сходинку серед найрезультативніших бразильських футболістів АПЛ.

Роберто Фірміно оформив хет-трик у матчі 20 туру АПЛ проти Арсенала, а його команда здобула розгромну перемогу з рахунком 5:1.

Ліверпуль – Арсенал – 5:1 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, на рахунку форварда мерсисайдців вже 43 голи в чемпіонаті, і він став найрезультативнішим бразильцем в історії турніру.

Фірміно залишив позаду Філіппе Коутінью (41 гол), Жунінью Пернамбукану (29 голів), Вілліана (27 голів) та Габріеля Жезуса (23 голи).

Ліверпуль після 20 турів займає 1 сходинку і має 54 очки. Відрив від найближчого переслідувача Тоттенхема складає 9 пунктів.

Англія20 турЕнфілд (Ліверпуль)

Ліверпуль - Арсенал: Субота 29 грудня 2018

Ліверпуль
Матч завершено
5 : 1
Арсенал
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Рекорди Ліверпуль - Арсенал Роберто Фірміно Роберто Фірміно Ліверпуль Ліверпуль Англія
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