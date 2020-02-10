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Фірміно став головною ціллю Баварії на літо – Ліверпуль визначився з ціною форварда, – Sun

10:57 871 Читать на русском
Фірміно став головною ціллю Баварії на літо – Ліверпуль визначився з ціною форварда, – Sun
Роберто Фірміно / Getty Images

Нападник Ліверпуля Роберто Фірміно зацікавив керівництво мюнхенської Баварії.

Чинні чемпіони Німеччини сподіваються підписати бразильця під час літнього трансферного вікна, стверджує Sun.

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Баварія шукає універсального форварда, який зможе додати команді багато опцій в атаці. Саме Фірміно виглядає гравцем, який відповідає всім критеріям, до того ж він має досвід виступів у Бундеслізі за Хоффенхайм. Ліверпуль оцінює свого лідера у 75 млн фунтів.

Фірміно провів за "червоних" 31 матч у сезоні 2019/20 і встиг відзначитись 8 голами та 10 асистами.

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