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Фірміно припаркував свій Lamborghini на місці для людей з інвалідністю – фейл дня

16:42 1126 Читать на русском
Фірміно припаркував свій Lamborghini на місці для людей з інвалідністю – фейл дня
Роберто Фірміно / Фото: Sky Sports

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно потрпив у неприємну ситуацію.

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно залишив свій автомобіль в недозволеному місці, повідомляє Mirror.

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Футболіст прибув на командну вечерю в одному з ресторанів Ліверпуля, куди гравці відправилися після матчу з Баварією. Свій автомобіль вартістю в 250 тисяч фунтів бразилець залишив на місці, призначеному для інвалідів, за що йому загрожує штраф.

Теги
Роберто Фірміно Роберто Фірміно Ліверпуль Ліверпуль Англія
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