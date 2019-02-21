Фірміно припаркував свій Lamborghini на місці для людей з інвалідністю – фейл дня

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно потрпив у неприємну ситуацію.

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно залишив свій автомобіль в недозволеному місці, повідомляє Mirror.

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Футболіст прибув на командну вечерю в одному з ресторанів Ліверпуля, куди гравці відправилися після матчу з Баварією. Свій автомобіль вартістю в 250 тисяч фунтів бразилець залишив на місці, призначеному для інвалідів, за що йому загрожує штраф.