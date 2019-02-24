Фірміно після матчу з Манчестер Юнайтед покинув стадіон на милицях

Нападник англійського Ліверпуля Роберто Фірміно, можливо, зазнав серйозної травми в матчі проти Манчестер Юнайтед (0:0) у 27-му турі Прем'єр-ліги.

Бразилець покинув Олд Траффорд на милицях, повідомляє BBC.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 0:0 – відеоогляд матчу

"Не маю гадки, що трапилося з ним. Вочевидь, щось із гомілкостопом. Спочатку Боббі сказав, що може продовжувати гру, та потім показав, що в нього не вийде. Не знаю, скільки він пропустить. Та це Боббі, тому він повернеться швидше, ніж хтось інший, але ми повинні знати напевне, що з ним", – наводить слова Юргена Клоппа офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, що матч МЮ із Ліверпулем завершився нульовою нічиєю, а відразу 4 гравці не змогли дограти перший тайм через травми.

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль: вигідна нічия для обох команд, вражаюча епідемія травм у господарів та ювілей Де Хеа