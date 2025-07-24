Катарський Аль-Садд на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з форвардом Роберто Фірміно до 2027 року. Бразилець перебрався до Дохи на правах вільного агента після виступів за саудівський Аль-Ахлі.

Ліверпуль націлився на несподіваного гравця – він забивав збірній Україні й двічі вигравав чемпіонат Європи

За два сезони в Саудівській Аравії екс-зірка Ліверпуля забив 21 гол і оформив 17 гольових передач у 65 матчах. За підсумками сезону 2024/25 він виграв у складі Аль-Ахлі азійську Лігу чемпіонів.

У жовтні бразильцю виповниться 34 роки. Він провів у Ліверпулі 8 сезонів, зігравши за цей час за мерсисайдців понад 250 матчів.

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