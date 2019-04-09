Фірміно наздогнав Салаха і Мане за голами у складі Ліверпуля в Лізі чемпіонів – попереду лише Джеррард

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно відзначився голом у ворота Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту, наздогнавши Мохамеда Салаха та Садьйо Мане за показником голів у футболці Ліверпуля в цьому турнірі.

Роберто Фірміно подвоїв рахунок у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

Ліверпуль – Порту – відео голів

Цей м'яч став 13-м для бразильця в складі мерсисайдської команди у цьому турнірі. За цим показником він зрівнявся з Роберто Фірміно та Садьйо Мане.

Більше них відзначився лише легендарний капітан Стівен Джеррард – 21 гол.