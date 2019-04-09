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Фірміно наздогнав Салаха і Мане за голами у складі Ліверпуля в Лізі чемпіонів – попереду лише Джеррард

9 квітня 23:22 183 Читать на русском
Фірміно наздогнав Салаха і Мане за голами у складі Ліверпуля в Лізі чемпіонів – попереду лише Джеррард
Роберто Фірміно / соцмережі

Форвард Ліверпуля Роберто Фірміно відзначився голом у ворота Порту в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту, наздогнавши Мохамеда Салаха та Садьйо Мане за показником голів у футболці Ліверпуля в цьому турнірі.

5’ Набі Кейта
26’ Роберто Фірміно
 
5’ Набі Кейта
26’ Роберто Фірміно

Роберто Фірміно подвоїв рахунок у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

Ліверпуль – Порту – відео голів

Цей м'яч став 13-м для бразильця в складі мерсисайдської команди у цьому турнірі. За цим показником він зрівнявся з Роберто Фірміно та Садьйо Мане.

Більше них відзначився лише легендарний капітан Стівен Джеррард – 21 гол.

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Ліверпуль - Порту Ліга чемпіонів Ліверпуль Ліверпуль Роберто Фірміно Роберто Фірміно Мохамед Салах Мохамед Салах Садьйо Мане Садьйо Мане Стівен Джеррард Стівен Джеррард
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