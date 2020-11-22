В рамках недільної програми 8-го туру Серії А Беневенто на виїзді здобув важку перемогу над Фіорентиною. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2020/21, 8-й тур

Фіорентина – Беневенто – 0:1

Гол: Імпрота, 52

Верона – Сассуоло – початок о 16:00

Інтер – Торіно – початок о 16:00

Рома – Парма – початок о 16:00

Сампдорія – Болонья – початок о 16:00

Удінезе – Дженоа – початок о 19:00

Недільну ігрову програму відкривав поєдинок Фіорентина – Беневенто. Перша половина зустрічі виявилась дуже нудною – лише кілька ударів і жодного небезпечного моменту. "Фіалки" контролювали м'яч, але ніяк не могли перейти до атаки, гості ж відсиджувались в обороні, не ризикуючи виходити на половину поля суперника.

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Після перерви у гостей на поле вийшов Інсіньє, який одразу відзначився асистом. Він майстерно прибрав кількох захисників біля штрафного майданчика і віддав під удар Імпроті – точний удар у лівий нижній кут практично не залишив голкіперу шансів. Увесь другий тайм "фіалки" відчайдушно намагались вирвати хоча б нічию і навіть створили кілька небезпечних моментів, але ворота Беневенто у цьому матчі залишились неприступною фортецею. Нагадаємо, що ця поразка стала першою для новопризначеного тренера Фіорентини Чезаре Пранделлі.

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